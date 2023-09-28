بعد أزمة فيديو تيك توك.. نابولي: لم نقصد إهانة أوسيمين

أصدر نادي نابولي الإيطالي بيانًا بشأن أزمة مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين.

وكان الحساب الرسمي لنادي نابولي عبر منصة تداول مقاطع الفيديو "تيك توك" فجر أزمة بين النادي ومهاجمه بعدما نشر فيديو يسخر من اللاعب النيجيري بسبب إهداره ركلة جزاء للفريق أمام نادي بولونيا، وهو ما دفع وكيل أعمال اللاعب للتلويح بشكوى النادي للجهات القانونية.

وحذف أوسيمين كل صوره بقميص نابولي عبر حسابه على منصة إنستجرام بعد المقطع الذي سخر منه نادي نابولي خلاله.

وقال النادي في بيانه: "نادي نابولي يود تجنب أي استغلال للقضية والإشارة أنه لم يكن هناك أي نية لإهانة أو السخرية من فيكتور أوسيمين الذي يعتبر كنز للنادي".

وأضاف البيان: "ولإثبات لذلك، رفض النادي كل العروض التي قدمت من أجل التعاقد مع أوسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية".

ويلعب أوسيمين ضمن صفوف فريق نابولي منذ انتقاله من فريق ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

وأردف: "السوشيال ميديا الخاصة بالنادي وبالأخص تيك توك، اعتادت على استخدام شكلًا معبرًا من اللغة بقلب خفيف وإبداع بدون أي نية للإهانة أو السخرية كما هو الحال مع أوسيمين".

وأنهى: "وفي كل الأحوال إذا كان فيكتور لمس أي هجوم ضده، ليس هذا ما في نية النادي".

وبدأ أوسيمين مسيرته ضمن صفوف نادي فولسفبورج الألماني وانتقل منه لنادي شارلوري البلجيكي معارًا لمدة موسم وبعد الإعارة انتقل للنادي البلجيكي الذي رحل عنه في نفس فترة الانتقالات لصفوف ليل.

وشارك أوسيمين في 7 مباريات بقميص نابولي منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 4 أهداف وصنع آخر لزملائه في الفريق.

أوسيمين لعب 108 مباراة بقميص فريق نابولي منذ انضمامه لصفوفه وسجل 63 هدفًا وصنع 15 لزملائه في الفريق.