لن أسمح لأي شخص بالتدخل.. بيان حاسم من أوسيمين بعد أزمته مع نابولي

أصدر الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي الإيطالي، بيانًا بشأن موقفه مع النادي بعد الأحداث الأخيرة.

ونشبت أزمة بين وكيل اللاعب النيجيري والنادي الإيطالي على خلفية نشر فيديوهات مسيئة للاعب عبر حساب النادي عبر تطبيق "تيك توك" بعد إهداره ركلة جزاء أمام بولونيا.

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بيان أوسيمين عبر حسابه على انستجرام

جاء بيان المهاجم الدولي النيجيري على النحو الآتي:

" لقد أتيت لمدينة نابولي عام 2020 وكان قرارًا رائعًا بالنسبة لي، لقد أظهر سكان نابولي الكثير من المودة والحب لي ولن أسمح لأي شخص للتدخل بيننا في نهاية الأمر".

وأضاف: "دائمًا ما يشعل شغف جمهور نابولي النار دائمًا من أجل اللعب بالروح والقلب وحب الشعار الذي أرتديه بفخر".

وتابع: "الاتهامات ضد جمهور نابولي ليست حقيقية، لدى الكثير من الأصدقاء وهم جزء من العائلة والحياة اليومية، أقدر جدًا كل الأصوات الداعمة التي حاولت التواصل معي".

وأتم البيان: "أنا ممتن لكل هذا الدعم، دعونا ندعم الاتحاد والاحترام، يحيا نابولي".

وكان الحساب الرسمي لنادي نابولي على تيك توك قد نشر مقطع فيديو يسخر من المهاجم النيجيري خلال مباراة الفريق أمام بولونيا.

وأهدر المهاجم النيجيري ضربة جزاء أمام بولونيا في الدقيقة 72 وتسبب في تعادل الفريق في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسخر حساب نابولي من المهاجم النيجيري في مقطع فيديو حيث يطلب اللاعب من الحكم باحتساب ركلة جزاء وعندما تم احتسابها أهدرها أوسيمين مع ظهور صوت ساخر أثناء مقطع الفيديو.

وقرر حساب النادي الجنوبي بأن يحذف مقطع الفيديو بعدما انتشرت الانتقادات ومن ثم تعليق كاليندا.

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