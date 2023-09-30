السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عودة أوسيمين.. نابولى يسقط ليتشى برباعية فى الدورى الإيطالى

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين

حقق فريق نابولي فوزًا كبيرًا على مضيفه ليتشي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإيطالي بأربعة أهداف دون رد.

وأنهى نابولي الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

وفرض نابولي استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متوسطًا بين كلا الفريقين ولكن بفاعلية لصالح فريق نابولي.

وسجل ليو أوستيجارد هدف التقدم لفريق نابولي في الدقيقة 16 بصناعة من زميله بيتور زيلينسكي.

وسدد لاعبو فريق نابولي كرتين على المرمى من 8 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع مثلها، مقابل تسديدة من 4 محاولات لصالح فريق ليتشي وخرجت 3 من الملعب.

واستحوذ فريق نابولي على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق ليتشي.

واستمر استحواذ فريق نابولي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما نشط الأداء الهجومي لكلا الفريقين وأيضًا كانت الأفضلية من جانب فريق نابولي.
وشارك فيكتور أوسيمين بديلًا لجيوفاني سيميوني في الدقيقة 46 في أول مشاركة له بعد انتهاء أزمته مع النادي.

وسجل أوسيمين الهدف الثاني لفريق نابولي في الدقيقة 51 بصناعة من خفيتشا كفاراتسخيليا.

وأضاف جايتانو الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 88، ثم سجل بوليتانو الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وسدد لاعبو نابولي 6 كرات على المرمى من 15 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات، مقابل 4 تسديدات من 9 محاولات وخرجت 4 من الملعب واعترض الدفاع تسديدة.

واستحوذ نابولي على مجريات اللعب بنسبة 57% مقابل 43% لصالح فريق ليتشي.

ورفع نابولي رصيده لـ14 نقطة في المركز الثالث بالدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد ليتشي عند 11 نقطة في المركز السابع.

نابولى ليتشي الدورى الايطالى أوسيمين مباراة ليتشي ونابولي

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