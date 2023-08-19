أوسيمين يقود هجوم نابولي أمام فروزينوني في افتتاح الدوري الإيطالي

أعلن رودي جارسيا، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام فروزينوني في افتتاح مباريات الدوري الإيطالي.

ويأمل حامل لقب النسخة الماضية، في تقديم بداية قوية ومثالية من خلال تحقيق فوزا كبيرا.

وجاء تشكيل نابولي أمام فروزينوني على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - خوان خيسوس - ماتياس أوليفيرا

خط الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا - ينس-ليس ميشال كايوستي - بيوتر زيلينسكس

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو - فيكتور أوسيمين - جياكوو راسبادوري