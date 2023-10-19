"أبو دياب": العالم العربي يجب أن يتخذ موقفًا وأن تتحول أقوالهم لأفعال

قال فخري أبو دياب، الباحث في شئون القدس، إن ايقاف العدوان على الشعب الفلسطيني وعدم تهجيرهم لأن تهجير الفلسطينيين هو خطوة أولى لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المجمتع الدولي يوجد به نفاق وعلى العالم العربي أن يتخذ موقفًا وأن تتحول أقوالهم لأفعال وأن ينقذوا الشعب الفلسطيني والقضية بدأت تشتعل وعلى العالم العربي أن يتخذ مواقف لوقف العدوان.

الاحتلال سيزيد من القتل للفلسطينيين وتدمير البنية التحتية

وتابع أن الاحتلال سيزيد من القتل للفلسطينيين وتدمير البنية التحتية لأنه يريد أن يقضي على الفلسطينيين والتطهير العرقي ومع الدعم الأمريكي سينتقم من الفلسطينيين بشكل عام، مؤكدًا أن تحركات الدول العربية وخروجها للانتفاض هي خطوة مباركة ويجب أن تزداد للضغط على دول الاحتلال والدول الداعمة حتى لا تكون غزة لقمة صائغة في يد الاحتلال.