حامد فارس: الدولة المصرية حريصة على كسر حصار قطاع غزة

علّق الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، على تواجد المساعدات عند معبر رفح تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة، بأن هذا الأمر ليس جديدًا على الدولة المصرية التي دائمًا وابدًا تمد يد العون للأشقاء في قطاع غزة على مر التاريخ، مؤكدًا أن هذا الأمر يذكر العالم أجمع بما قامت به مصر في مايو 2021.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر هي السند والداعم الحقيقي دائمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن اصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تكرر مرارًا وتكرارًا فهي تدل وبشكل قاطع على حرص الدولة المصرية على كسر الحصار على قطاع غزة والهيمنة الغربية التي تريد أن إلى إزهاق الأرواح في غزة.

وأوضح أن تسوية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو الأردن لن يحدث، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي إجراءات إلا ستواجه هذه التحركات بكل قوة وحسم، فالسيادة المصرية غير مستباحة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بأن يتم القفز على السيادة المصرية.