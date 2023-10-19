ألمانيا ترفع المساعدات الإنسانية لغزة إلى 50 مليون يورو

عبرت وزيرة الخارجية الألمانية آنيلا بيربوك، عن قلقها إزاء الأوضاع السياسية الصعبة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أهمية إيجاد حل للوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة.

وشددت، خلال مؤتمر صحفي، لها مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، منذ قليل، على التزام ألمانيا بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة، وتحقيق التسوية العادلة والشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحة أهمية إيجاد حل للوضع الإنساني المزري في غزة.



ولفتت إلى أن قطاع غزة يعاني من وضع إنساني صعب منذ سنوات عديدة، وتتمثل هذه الأوضاع التي يواجهها القطاع في نقص الموارد الأساسية مثل المياه والكهرباء والغذاء، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور البنية التحتية والخدمات الصحية، إلى جانب القيود المفروضة على حرية الحركة والتجارة.



وذكرت أن الحكومة الألمانية قررت رفع المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، إلى 50 مليون يورو؛ وذلك من أجل دعم المنظمات العالمية كالأونروا وبرنامج الأغذية العالمي.



وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أهمية العمل على إيجاد حل سياسي شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يضمن الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرة إلى أن بلادها تدعم الجهود الدولية لتحسين الوضع الإنساني في غزة، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والمالية، ودعم المشاريع التي تعزز البنية التحتية وتوفير فرص العمل والتعليم.



وأفادت بأن الجهود الدولية المشتركة والحلول السياسية الشاملة، هي ما يمكن أن تساهم في تحسين الوضع الإنساني في غزة، وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة بشكل عام.