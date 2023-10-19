السيطرة على حريق نشب فى الطابق التاسع بعقار إدارى بمنطقة الأزبكية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب في الطابق التاسع بعقار إداري بمنطقة الأزبكية بوسط القاهرة دون إصابات.

‏البداية كانت بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق في الطابق التاسع بمبنى إداري بدائرة قسم الأزبكية بوسط القاهرة.

‏على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت محاصرة النيران التي التهمت محتويات الشقة.

‏وتبين من المعاينة الأولية أن الشقة على مساحة 300 متر تقريبًا وبها مكاتب إدارية تابعة لإحدى الوزارات وتم تدمير معظم محتويات المكتب بالكامل، تم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.