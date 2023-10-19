الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق نشب فى الطابق التاسع بعقار إدارى بمنطقة الأزبكية

ارشيفية
ارشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب في الطابق التاسع بعقار إداري بمنطقة الأزبكية بوسط القاهرة دون إصابات.

 

‏البداية كانت بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق في الطابق التاسع بمبنى إداري بدائرة قسم الأزبكية بوسط القاهرة.

 

‏على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت محاصرة النيران التي التهمت محتويات الشقة.

 

‏وتبين من المعاينة الأولية أن الشقة على مساحة 300 متر تقريبًا وبها مكاتب إدارية تابعة لإحدى الوزارات وتم تدمير معظم محتويات المكتب بالكامل، تم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الحماية المدنية حريق عقار إداري الأزبكية القاهرة

مواد متعلقة

لا إصابات.. السيطرة على حريق بمحل تجارى بميدان المساجد بالإسكندرية

الأكثر قراءة

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح