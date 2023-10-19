الصفدى: حصيلة الضحايا بسبب العدوان الإسرائيلى على غزة كارثية

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إنّ حصيلة القتلى بسبب العدوان الإسرائيلي في غزة كارثية، ونطالب بالوقف الفوري للقصف الإسرائيلي بقطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي له، أنه يجب أن نحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مؤكدًا أنه لا يمكن القفز فوق القضية الفلسطينية وتهميشها، لأنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار لأحد في المنطقة من دون أن ينعم به الجميع، فنحن نريد الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين ولكل شعوب المنطقة.