الصفدى: حرمان الأبرياء من الطعام والغذاء والعلاج جريمة حرب

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إنّ وقف هذه الحرب في قطاع غزة بات أولوية ليس فقط لحماية الأبرياء الذي يعانون ويلات هذه الحرب، ولكن أيضًا دون أن يكون المستقبل ممتلئ بهذه المآسي والموت والآلام.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي له، أنه يجب إدخال المساعدات إلى غزة، فلا شيء يبرر حرمان الأبرياء أطفالًا ونساءً وشيوخًا من الطعام والغذاء فهذه جريمة حرب، مشيرًا إلى أنه لا شيء يبرر منع العلاج عن الجرحى والمرضى وهذه أيضًا جريمة حرب.