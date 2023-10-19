بمشاركة "الدستور".. قافلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى تصل معبر رفح

وصلت، منذ قليل، قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى معبر رفح، والتي تضم عدد من الشباب المتطوعين تضم قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، والتى تشارك فيها "الدستور" وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، منها مؤسسة أبو هشيمة الخير وبنك الطعام المصري ومؤسسة الجارحي ومؤسسة أبو العينين وصناع الخير ورسالة ومجلس الشباب المصري.

وطالب المشاركين في القافلة التى انضمت للمتطوعين الموجودين على باب المعبر، المجتمع الدولي بالعمل على السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة وإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني بالقطاع الذين يتعرضون لجرائم وحشية من قبل الاحتلال.