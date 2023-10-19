"ليست من أجل حماس".. بكرى يكشف سر تمركز حاملات الطائرات الأمريكية فى المتوسط

قال الإعلامي مصطفى بكري إن كل مواطن عربي يدرك تمامًا أن الغرب الذي زحف بأساطيله وطائراته وغواصاته، وجنوده وحاملتي الطائرات الأمريكية، التي وصلت البحر المتوسط قبالة سواحل فلسطين، وطائرة الشحن الأمريكية التي تحمل دبابات ومعدات عسكرية، لم تأت من أجل تدمير حماس والمقاومة.

الغرب يسعى لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد

وأضاف خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نعم يريدون القضاء على المقاومة وتدمير حماس، لكن الهدف أكبر من ذلك، الهدف مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو وآخرون، وهو مشروع وافق عليه الكونجرس الأمريكي عندما قدمه برنارد لويس، في بداية الثمانينات".

وأردف: "الآن مشروع الشرق الأوسط الجديد ينفذ بعد أن فشلوا في تنفيذ المخطط بالشكل الذي أرادوه، والذي استطاعوا تحقيقه في بعض البلدان، لكن مصر كانت حجر عثرة أمامه، والآن يريدون تهجير وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، ودفع أبناء غزة باتجاه سيناء، ثم دفع أبناء الضفة الغربية باتجاه الأردن".