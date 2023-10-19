الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المؤبد لسائق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات 
ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 10954 لسنة 2023 جنايات، وتبين قيام المتهم "م.ف.ال" سائق، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم ضبط وبحوزته عدد 7 قطع حشيش وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها المنعقدة.

السجن المؤبد بالاسكندرية المواد المخدرة جنايات الإسكندرية سائق حشيش

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