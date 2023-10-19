نائبة: أدعم قرارات السيسي وأفوضه لاتخاذ التدابير لحماية الأمن القومي

أعلنت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفويضها للرئيس السيسي في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري.

إبادة جماعية لشعب فلسطين

وقالت محروس، في كلمتها خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم:" تعجز الكلمات عن التعبير عما في قلوبنا من حزن، وتعجز كل كلمات الغضب عن وصف نيران قلوبنا تجاه ما يتم من إبادة جماعية لشعب فلسطين في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، اليوم يجتمع مجلس النواب وتنكس أعلامه، اليوم إعلان رسمى لوفاة الإنسانية، إعلان لحالة وفاة جديدة وهى وفاة للإنسانية، اليوم الذي يصبح العدل هو الكيل بمكيالين ويتمنع فيه وصول المساعدات إلى قطاع غزة لدعم شعب أعزل ومدنيين أبرياء وأطفال ونساء وشيوخ يقتلون على يد الاحتلال، حالة وفاة للإنسانية اليوم الذى يصم المجتمع الدولى أذنه عن الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فهى وفاة للإنسانية".

دعم القيادة السياسية

وأكدت عضو مجلس النواب تأييدها ودعمها للإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية:"يا بخت مصر بقائدها العظيم، رجل يبذل كل الجهود على المستوى الدولي والعربي، أفتخر وأفوض الرئيس السيسي لاتخاذ التدابير للحفاظ على الأمن القومي المصرى، واتخاذ كل يراه لحل القضية الفطينية، وباسمى واسم سيدات مصر أعلن دعمنا وتأييدنا للإجراءات التي يتخذها الرئيس".