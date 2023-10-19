أمين عام "النضال الفلسطيني": ندعو مصر لقيادة قمة عربية موسعة بشأن غزة

قال خالد عبدالمجيد، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إن الموقف العربي تجاه ما يحدث في غزة، اضطر لاتخاذ مواقف أكثر صلابة، مما تم اتخاذها سابقًا سواء في اجتماعات جامعة الدول العربية، أو حتى من خلال المواقف المنفردة لكل دولة.

وأشار عبدالمجيد، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الموقف العربي كان لا بد أن يتغير في ظل الغطرسة الصهيونية، والتعنت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والإصرار والتعمد على ممارسة أبشع المجازر والمذابح بحق الشعب الفلسطيني.

الإشادة بالموقف المصري

كما أشاد أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بالموقف المصري تجاه الدعوات الصهيونية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لافتًا إلى أن هذا يؤكد موقف مصر الراسخ في التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

كما حث الدولة المصرية، على الدعوة والتحشيد لموقف عربي موحد تجاه ما يحدث في غزة، مناشدا القاهرة بالدعوة لعقد قمة عربية موسعة بأسرع وقت تكون من شأنها الخروج بقرارات ضاغطة على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، الشريك الداعم والمساند للمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

المطالبة بعقد قمة عربية موسعة بشأن غزة

وأردف: "نطالب مصر بقيادة موقف دولي على نحو ما تقوم به حاليًا للضغط من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، قبل تفاقم الأوضاع الانسانية هناك أكثر مما هي عليه".



كما رفض عبدالمجيد، أن يكون هناك أي مسارات سياسية أو حلول ومفاوضات في الوقت الحالي مع العدو الإسرائيلي، قبل الموافقة على وقف إطلاق النار، معقبا: "خاصة أن هناك سيناريوهات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها بعض القوى الإقليمية، لفرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين، لذا أي طرح مفاوضات قبل وقف إطلاق النار يضر بالمكاسب التي حصدتها المقاومة منذ أحداث 7 أكتوبر".