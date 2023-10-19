سامح شكرى: تصفية القضية الفلسطينية غير مقبول.. والشعب صامد على أرضه

قال وزيرالخارجية سامح شكري، إن مصر تشدد على أن الاعتماد على تصفية القضية الفلسطينية غير مقبول وغير وارد والشعب الفلسطيني صامد على أرضه.

يجب تغليب صوت العقل

وناشد خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بأنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، الجميع بتغليب صوت العقل والعمل والإقرار بالمخالفات الجسيمة التي تمثلها مثل هذه المحاولات في القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، يضفي مزيدًا من الزخم للحدث.

وتابع أن هذا أمر نعتز به كثيرًا، كما أن وجودة للإشراف على عملية الإغاثة الإنسانية والأجهزة الأممية دليل على الاهتمام الذي يوليه للمكون الإنساني لهذه الأزمة واهتمام بحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.