القسم الثاني "ب" ..العبور يهزم شباب العريش والسويس يتعادل مع نجمة سيناء

انفرد فريق العبور بصدارة المجموعة الثانية “1 “ في دوري القسم الثاني ”ب” بعد فوزه على مركز شباب العريش بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم أحمد جابر ليرتفع رصيد العبور إلى ست نقاط ويبقى رصيد العريش خاليا من النقاط.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني سجل سعيد عبد الناصر "صامولة" وأحمد سمير هدفي العبور في الدقيقتين 68 و77 ثم سجل محمد شوقي هدف العريش الوحيد في الوقت بدل الضائع.

وتعادل نجمة سيناء مع منتخب السويس بدون أهداف ليرتفع رصيد منتخب السويس إلى أربع نقاط ورصيد نجمة سيناء إلى نقطة واحدة.

النصر يتعادل مع الشمس

وتعادل النصر مع الشمس بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم محمد رمضان ليرتفع رصيد النصر إلى نقطتين ورصيد الشمس إلى نقطة واحدة..

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم الشمس عن طريق إسلام محمود في الدقيقة 28 وتعادل أحمد حسين للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 34 ..

وتعادل المستقبل سبورت مع المريخ البورسعيدي بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد المريخ إلى نقطتين ورصيد المستقبل إلى نقطة واحدة .

تيم إف سي يهزم الانتاج الحربي

وفي المجموعة الثانية "2"، حقق تيم إف سي فوزا كبيرا على الانتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليرتفع رصيد تيم إف سي إلى أربع نقاط ويتوقف رصيد الانتاج الحربي عند ثلاث نقاط .

انتهى الشوط الأول بتقدم تيم إف سي 2-1 وتقدم تيم إف سي بهدفين ثم قلص الانتاج الحربي النتيجة عن طريق جودوين وفي الشوط الثاني سجل تيم إف سي الهدف الثالث.

مباراة تيم |إف سي والانتاج الحربي

وفاز مصر للتأمين على إيسترن كومباني 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم أحمد حسونة ليرتفع رصيد التأمين إلى ثلاث نقاط ويبقى رصيد إيسترن كومباني خاليا من النقاط .

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وشهد الشوط الثاني قيام الحكم بطرد أحمد طارق لاعب إيسترن كومباني.

وتعادل ألو إيجيبت مع بورفؤاد بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمد طارق عبد الرحيم ليرتفع رصيد بورفؤاد إلى أربع نقاط ورصيد ألو إيجيبت إلى نقطة واحدة .