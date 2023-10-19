الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أندية القسم الثاني تدعم الشعب الفلسطيني.. وتدين الاعتداءات الوحشية

لاعبو شباب كوم حمادة
لاعبو شباب كوم حمادة يحملون علم فلسطين

أعلنت أندية دوري  القسم الثاني "ب" دعمها للشعب الفلسطيني وتضامنها معه تجاه الاعتداء التي يتعرض له من قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأعلن نادي العبور دعمه للشعب الفلسطيني الحر وأكد مجلس الإدارة برئاسة المستشار طارق ربيع تضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى وتفويضه للرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتخذ من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.

كما أكد نادي العبور رفضه القاطع للإعتداءات الهمجية والوحشية لقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب العزل ومن هذا المنطلق يحيي نادي العبور صمود الشعب الفلسطيني الباسل ويدعو المولى عز وجل بالرحمة للشهداء الأبرار وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين.

وقرر مجلس إدارة نادي العبور تأجيل افتتاح المشروعات الجديدة التى كان مقررا لها خلال هذه الأيام مع الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر الـ 50 في ضوء قرار رئيس الجمهورية بإعلان الحداد العام ووفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة بمنع أى احتفالات أو فاعليات حتي اشعار اخر.

الشمس يرفض الصمت الدولي 

وأعلن مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة أسامة أبوزيد تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.

كما أعلن مجلس إدارة نادى الشمس رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء الفلسطينين فى قطاع غزة ومايتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء من جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية.

وطالب نادى الشمس المجتمعات الإنسانية ألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم خاصة أن آثار التدمير والقتل للأبرياء على أرض الواقع كشفت أهداف المستعمر ومخططات داعميه دون وازع من ضمير أو أخلاق.

الترسانة يعلن الحداد ثلاثة أيام 

وأعلن مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق السعيد الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني وأكد النادي رفضه التام لما يحدث من عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء في الأونة الأخيرة.

وشدد نادي الترسانة على موقفه الرافض للموقف غير العادل والصمت الدولي المخيب للأمال تجاه مايحدث للأشقاء ومايتعرض له الأبرياء وأكد النادي تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأرضه المسلوبة.

الأمر لم يتوقف على إدارات الأندية لكنه امتد للأجهزة الفنية واللاعبين حيث حرص الجهاز الفني ولاعبو فريق مركز شباب كوم حمادة عل حمل علم فلسطين قبل مباراة الفريق أمس أمام دلفي.

وقام لاعبو المنصورة والحمام برفع إشارة المقاومة الفلسطينية بعد تسجيل الأهداف.

دوري القسم الثاني ب نادي العبور نادي الشمس نادي الترسانة مركز شباب كوم حمادة

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