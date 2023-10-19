الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثاني "ب".. الإنتاج الحربي يستضيف جولدي وبورفؤاد يواجه ألو إيجيبت

الانتاج الحربي فاز
الانتاج الحربي فاز في الجولة الأولى على مصر للتأمين

تتواصل في الرابعة عصر اليوم مواجهات الأسبوع الثاني في مسابقة دوري القسم الثاني "ب" بإقامة 4 مباريات في المجموعة الثانية “2“، حيث يلتقي مصر للتأمين مع إيسترن كومباني وتيم إف سي ”جولدي” مع الإنتاج الحربي وبورتو السويس مع اتحاد الشرطة وألو إيجيبت مع بورفؤاد.

إيسترن كومباني يواجه جولدي

يحل فريق إيسترن كومباني بقيادة خالد إينو ضيفا على فريق مصر للتأمين ورصيد الفريقين خاليا من النقاط بعد هزيمتهما في الأسبوع الأول، حيث خسر مصر للتأمين أمام الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين وخسر إيسترن كومباني أمام كهرباء الإسماعيلية 1-2 لذلك يسعى كل فريق لتحقيق فوزه الأول.

خالد إينو المدير الفني لفريق إيسترن كومباني اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد بوسكا وسعيد فتحي وعمرو زعفان وأحمد عصام ومحمد علاء وعلي العربي وعبد العظيم شريف ومصطفى إبراهيم وعبد الفتاح أحمد وأحمد موكشا وأسامة كاجو وأحمد سعيد الأعصر ومحمد عبد الله وأحمد طارق وأحمد سعيد وزياد محمد حسن ومحمد أنور ومصطفى بهاء ومحمد عادل القرش وإسماعيل أشرف.

إيسترن كومباني خسر مباراته الأولى أمام كهرباء الإسماعيلية

ويستضيف تيم إف سي "جولدي" فريق الانتاج الحربي بملعب البلاستيك ويملك الانتاج الحربي بقيادة مصطفى عبده 3 نقاط بعد فوزه على مصر للتأمين بهدفين بينما يملك تيم إف سي نقطة واحدة من التعادل مع اتحاد الشرطة 1-1.

مصطفى عبده المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد عبد الفتاح ومحمد البشبيشي وأحمد عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد نبيل وأحمد الكومي ومصطفى مطاوع وحسام زين وأحمد سالم صافي وعبد الرحمن الليمبي والصباحي عماد وناصر البوهي وأدهم رزق ومحمود مرجان وبدر موسى وحسن ياسين ومصطفى عبد الرحيم وأحمد الألفي ومحمود رجب وجون إيدوكو وأحمد شيكا وجودوين فرايدي.

ألو إيجيبت يستضيف بورفؤاد

ويستضيف ألو إيجيبت فريق بورفؤاد بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي والمباراة هى الأولى لفريق ألو إيجيبت بعد حصوله على راحة في الأسبوع الأول بينما يملك بورفؤاد ثلاث نقاط من فوزه على بورتو السويس 2-1.

ويحل اتحاد الشرطة ضيفا على فريق بورتو السويس ويملك اتحاد الشرطة نقطة واحدة من التعادل مع تيم إف سي 1-1 بينما خسر بورتو السويس مباراته الأولى أمام بورفؤاد 1-2.

بور فؤاد فاز في الأسبوع الأول على بورتو السويس
القسم الثاني ب الانتاج الحربى بورفؤاد بورتو السويس أيسترن كومبانى

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