الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثاني "ب".. المنصورة يهزم بلقاس وكفر الشيخ يكتسح مركز شباب تلا

فريق المنصورة
فريق المنصورة

شهدت المباريات الخمس التي أقيمت اليوم في الأسبوع الثاني للمجموعة الثالثة “1” بـ دوري القسم الثاني “ب” بالغزارة التهديفية حيث تم تسجيل 12 هدفًا.

حقق فريق المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدوماني فوزه الأول وهزم بلقاس بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمد طارق ليرتفع رصيد المنصورة إلى أربع نقاط ويبقى رصيد بلقاس خاليا من النقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم المنصورة بهدف سجله خالد رسلان وفي الشوط الثاني سجل ضياء السيد الهدف الثاني. 

وتعادل بني عبيد مع بايونيرز بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد كل منهما إلى أربع نقاط ..انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم أحمد عطا لبايونيرز في الدقيقة 35 وتعادل محمد زغلي لبني عبيد في الدقيقة 40 .

وعاد فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الناصر محمد بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مركز شباب تلا بملعبه بثلاثة أهداف نظيفة ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى أربع نقاط ويبقى رصيد مركز شباب تلا خاليا من النقاط، وانتهى الشوط الأول بتقدم كفر الشيخ بهدف سجله شريف أشرف في الدقيقة 30 وفي الشوط الثاني سجل عصام مرزوق والعربي جمال الهدفين الثاني والثالث .

وفاز مركز شباب القزازين على مالية كفر الزيات بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمد متعب ليرتفع رصيد مركز شباب القزازين إلى أربع نقاط وبتوقف رصيد مالية كفر الزيات عند نقطة واحدة .. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل سمير بلية وحسن تريكة هدفين للقزازين.

وفاز فريق الصيد بالمحلة على نبروه بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد الصيد إلى أربع نقاط ويتوقف رصيد نبروه عند نقطة واحدة ..انتهى الشوط الأول بتقدم الصيد بالمحلة بهدف سجله سمير محمود وفي الشوط الثاني سجل السيد حمدي هدف التعادل لنبروه ثم سجل سعيد بصيلي هدف الفوز للصيد. 

القسم الثاني ب المنصورة بلقاس كفر الشيخ مركز شباب تلا

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