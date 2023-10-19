"مرابطون حتى الإغاثة".. شباب منتدى العالم يقيمون خيام بمعبر رفح لحين إدخال المساعدات

قالت سارة بدر، المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم، إن المنتدى يدين الأحداث في قطاع غزة، مؤكدة أنهم في قمة الحزن للأحداث التي تحدث وفقدان الأرواح المستمر مع القصف الدائم لأهالينا في غزة.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، نناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية في العالم لتوصيل المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، مشيرة إلى أن شباب منتدى العالم متواجدين أمام معبر رفح والجميع ينتظر أن يتم السماح بدخول سيارات المساعدات.

وأكدت أن الشباب قاموا بنصب خيام بالقرب من معبر رفح ولن يتحركوا حتى يتم التأكد من دول المساعدات لقطاع غزة، ويرفعون شعار "مرابطون حتى الإغاثة"، والوضع صعب داخل القطاع وفي أشد الحاجة للأدوية والأغذية، وعلى المجتمع الدولي أن يراعي المواثيق الدولية والإنسانية وحق الحياة لأهالي غزة.