الخميس 19 أكتوبر 2023
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مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": فتح معبر رفح غدًا

جريدة الدستور

أكدت مصادر رفيعة المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه سيتم فتح معبر رفح صباح غد الجمعة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد جهود مصرية حثيثة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن 5  شاحنات محملة بالإمدادات الطبية جاهزة على الحدود بين غزة ومصر.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي، "شاحناتنا محملة وجاهزة للانطلاق". وعبر عن أمله في تسليم الإمدادات بمجرد فتح المعبر، قائلًا "نأمل أن يتم ذلك غدًا".

ومرت، اليوم الخميس، معدات لإصلاح الطرق عبر معبر رفح الحدودي من مصر إلى قطاع غزة في إطار الاستعدادات؛ لتوصيل بعض المساعدات.

ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، لكنه أُغلق منذ الأيام الأولى للصراع في غزة، في أعقاب القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من الحدود.

وعملت الولايات المتحدة ومصر على التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتوصيل المساعدات إلى غزة، وقال البيت الأبيض، إنه جرى اتفاق على دخول ما يصل إلى 20 شاحنة عبر المعبر، مع التطلع إلى إدخال مزيد من الشاحنات لاحقًا.

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