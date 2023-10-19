"عيد" و"منصور" يخضعان للتحقيق.. ومصادر: المصري عرض 1.3 مليون جنيه على الزمالك

خضع اللاعبان أحمد أيمن منصور وأحمد عيد أمس الأربعاء، لجلسة تحقيق أمام اللجنة القانونية بمقر اتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد الماشطة.

وجاء التحقيق بعد الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك ضد “منصور” و"عيد"، لقيامهما بالتعاقد مع النادي المصري رغم تعاقدهما مع الزمالك ، وطلب الزمالك فى شكواه عدم قيد اللاعبين في المصري.

وعلم “الدستور” من مصادره، أن اللاعبين ابدي رغبتهما فى التعاقد مع المصري، واعترفا بحصولهما على مقابل مادي من الزمالك.

وتابعت المصادر أن المستشار القانوني للنادى المصري، خلال الجلسة، أن النادي جاهز لرد المبالغ التى حصل عليها اللاعبين من الزمالك، وكشف أن أحمد أيمن منصور حصل على مليون جنيه وحصل أحمد عيد على ما يقرب من 370 ألف جنيه،

وأكد المستشار القانوني للنادي المصري، أن إدارة ناديه لا تمانع من سداد مليون و370 الف جنيه، بشرط أن يتنازل الزمالك عن الشكوى،الا أن المستشار القانوني للزمالك رفض كل المحاولات وتمسك باستمرار الشكوى.

وتتجه النيه داخل اتحاد الكرة لايقاف اللاعبين ما بين 4 إلي 6 أشهر لتوقيعهما للمصري والزمالك في وقت واحد.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات بين المصري والزمالك لانهاء الأزمة وديا، وتمسك الزمالك بالحصول على 20 مليون جنيه مقابل التنازل عن الشكوي فيما عرض المصري 5 ملايين جنيه الا ان المفاوضات وصلت لطريق مسدود وهو ما جعل اتحاد الكرة يتدخل لاصدار القراتر المناسب

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة القرار النهائي فيما شكوي الزمالك الأسبوع المقبل وفى حال صدور عقوبة على اللاعبين سيقدم المصري تظلما على القرار أمام لجنة شئون اللاعبين لالغاء قرار العقوبة وان كان اتحاد الكرة سيصر على قرار العقوبة