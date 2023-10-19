شريف منير: أفوض الرئيس السيسى لحماية الأراضى المصرية والدفاع عن القضية الفلسطينية

حرص الفنان شريف منير على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الأراضي المصرية والدفاع عن القضية الفلسطينية، ضد الكيان الصهيوني الغاشم.

وأعلن منير تفويضه عبر “إنستجرام”، قائلًا: “أفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما يراه لحماية الأراضي المصرية والدفاع عن القضية الفلسطينة”.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: “نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف، الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية”.

وأضاف البيان: "إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصري وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".