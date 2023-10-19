الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مستشار المفتى يستشهد بدعم محمد صلاح القضية الفلسطينية

إبراهيم نجم
إبراهيم نجم

في ختام مؤتمر الإفتاء اجتمع الحاضرون والمشاركون أمام الحكمة والرؤية الاستراتيجية للدكتورإبراهيم نجم، المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم. 

فقد ألهمنا العام الماضي بسبع كلمات، لكن هذه السنة، غاص بعمق في عالم واحد فقط - عالم "استراتيجية المحيط الأزرق". هذه الاستراتيجية، التي وُجِدت في صفحات كتاب نفيس نشره عالِمٌ في جامعة هارفارد، تشكّل نقطة الانطلاق للنهوض بقادة اليوم وغدٍ.

txt

المفتي: نثمن دور العلماء في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية

واستعرض نجم في كلمته 5 محاور من كتاب استراتيجية المحيط الأزرق وهي الإدارة أو ضرورة وجود قيادة رشيدة والمحور الثاني رأس المال البشري والاستثمار فيه وثالث محور هو الإنتاجية المتحصلة والمحور الرابع هو شركاء النجاح والمحور الخامس دائرة التأثير وهو مهم لأن الإنتاجية تتطلب دوائر التأثير وهذا كله ينطبق على استراتيجيات الإدارة الحكيمة للرئيس السيسي، ولإدارة فضيلة المفتي داخل الدار والأمانة العامة.

وأكد أننا لن نصل بمفردنا بل سنحتاج إلى شركاء مخلصين وملهمين. هؤلاء الشركاء هم من يمنحوننا الدعم والتحفيز الذي نحتاج إليه للوصول إلى القمة، وهؤلاء هم المشاركون والداعمون.

واختتم بالتأكيد على أن الإنسان يحتاج إلى دوائر تأثير قوية لتحقيق النجاح، هذه الدوائر تمثلها الجهود المشتركة والتعاون بين الأفراد والمؤسسات، لذلك، نجد أنفسنا هنا، في هذا المكان المبارك، نرى معًا كيف يمكن لفعاليات مثل مؤتمر الإفتاء الثامن العالمي أن تحقق تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا على المجتمعات. 

في السياق، استدل بكلمات محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، حول فلسطين بأن تلك الكلمات التي جذبت مئات الملايين في ساعات تجعلنا ندرك أهمية دائرة التأثير والمساهمة الجماعية، مؤكدًا أنه يجب أن نكون واثقين أن الجهود الصغيرة التي نبذلها جميعًا عظيمة ونافعة.

مفتى الجمهورية المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية المحيط الأزرق هيئات الإفتاء الدكتور نجم جامعة هارفارد محمد صلاح مؤتمر الإفتاء

الأكثر قراءة

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

منشور يجوب مواقع التواصل الاجتماعى.. هل حذُفت سيناء من الخريطة؟

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

عبر موقع "إكس".. أفيخاى أدرعى يهاجم أنغام والأخيرة: ربنا ياخدك

بالزى الرسمى.. نجمات الفن متطوعات فى مؤسسة الهلال الأحمر المصرى

"مراتي فضحتني".. مفاجآت في تحقيقات الصيدلي المتحرش بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم