بالزى الرسمى.. نجمات الفن متطوعات فى مؤسسة الهلال الأحمر المصرى

للقوى الناعمة في مصر دور قوي ومميز في التوعية بالقضية الفلسطينية، خاصة في ظل الأعمال الوحشية التي ترتكبها قوات جيش الاحتلال الصهيوني، لذا قررت نجمات الفن المشاركة في حملات جمع المساعدات مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري، لتوفير التبرعات الطبية والمواد الغذائية لأهالي غزة.

وشاركت الفنانة هنا الزاهد في المبادرات التي تقوم بها الهلال الأحمر المصري، وحثت جمهورها ومتابعيها على التبرع من أجل مساعدة أشقائنا في غزة الذين انقطعت بهم سبل الحياة، سواء من الطعام أو المياه وقرب انتهاء الأدوية، خاصة بعد أحداث العنف الأخيرة التي تشنها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي باستمرار على المدنيين من أهل غزة.

ونشرت "الزاهد" فيديو تظهر فيه أثناء تواجدها داخل مؤسسة الهلال الأحمر، معلقًة: "بأيدينا نصنع الفرق، عشان نمد إيد المساعدة لأهلنا في فلسطين، هم في حاجة لدعمنا ومساعدتنا أكتر من أي وقت فات، الأكل والمساعدات الطبية لازم تكون جاهزة للعبور في أي لحظة لإخوانا في فلسطين، لو مش قادر تساعد ممكن لو عندك محل أو مكان عملك تكلم الهلال الأحمر المصري 15322، قسم التبرعات، وتاخد صندوق من الهلال الأحمر المصري في مكان عملك وتخلي الناس يتبرعوا لمساعدة أهلنا في فلسطين، وبكده تكون ساعدت كتير".

https://www.instagram.com/p/Cyi_-wHK2J6/

نجمات الفن بالزى الرسمى للهلال الأحمر

من جانبها، شاركت الفنانة مايان السيد، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ترتدي الزي الرسمي للهلال الأحمر، وعلقت عليه: "النهاردة رُحنا مقر الهلال الأحمر المصري، واتعلمنا حاجات كتير عن طرق المساعدة، وانتوا كمان تقدروا تساعدوا بإنكوا تتبرعوا، لازم المواد الإغاثية تكون جاهزة للعبور في أي لحظة، أو إنكوا تطوعوا، بس عشان تطوعوا فيه شروط لده، وبيكون فيه فترة تدريب عشان تكونوا مستعدين".

https://www.instagram.com/reel/CykkvpFgNtd/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d0d1d0e8-94b6-4f79-8415-db91508d77c5

وظهر في الفيديو الذي نشرته الفنانة مايان السيد، عبر صفحتها الرسمية: الفنانة هنادي مهنا، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنانة رنا رئيس، والفنانة آية سماحة، والفنانة مريم الخشت، والفنانة ركين سعد، والفنانة هلا رشدي، وهن يقدمن المساعدات كمتطوعات في الهلال الأحمر.