"الصحة الفلسطينية": ارتفاع عدد شهداء غزة لـ3785 من بينهم 1524 طفلًا

ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 3785، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وقالت وزارة الصحة إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا.

كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.

وسلط القدرة في مؤتمر صحفي الضوء على الضغط الواقع على نظام الرعاية الصحية، قائلًا إن 44 من الطواقم الطبية لقوا حتفهم، وأصيب 70 آخرون، ودُمرت 23 سيارة إسعاف نتيجة "الانتهاكات الإسرائيلية".

قادة مصر والأردن: إذا لم تنته الحرب بين إسرائيل وحماس فقد تغرق المنطقة في كارثة

وفي سياق متصل، ذكر الديوان الملكي الهاشمي الأردني في بيان أن العاهل الأردني الملك عبدالله والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكدا خلال المحادثات الثنائية في القاهرة، اليوم الخميس، موقفهما المشترك ضد سياسات العقاب الجماعي في غزة، بما في ذلك الحصار والمجاعة والتهجير.

ورفض القادة أي محاولات للتهجير القسري لسكان غزة إلى بلدانهم.

ودعوا إلى الوقف الفوري للصراع في غزة، وحماية المدنيين، ورفع الحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية.

وحذر الزعيمان في البيان من أنه “إذا لم تتوقف الحرب وتتوسع، فإنها تهدد بإغراق المنطقة بأكملها في كارثة”.

وبعد أن أعلنت إسرائيل عن "حصار كامل" على غزة ردًا على هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي شنتها حماس، تصاعدت التوترات في الضفة الغربية، حيث قُتل فلسطينيون في مواجهات مع القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، بأشد العبارات، حرب الاحتلال المدمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المتواصلة لليوم الـ١٣ على التوالي.

وأكدت "الخارجية الفلسطينية" في بيان، اليوم الخميس: "طائرات الاحتلال الحربية تقصف كل شيء وكل مكان في قطاع غزة بما في ذلك المدارس ومدارس الأونروا، والمستشفيات، والمخابز، والمنشآت، والمصانع، والمساجد، والكنائس، وسيارات الإسعاف، والأراضي الزراعية، والجامعات والكليات، بما يعني أن قطاع غزة كاملًا بما فيه أصبح هدفًا للقصف والإبادة، في جريمة تطهير عرقي متواصلة لم يسبق لها مثيل".