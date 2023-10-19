منشور يجوب مواقع التواصل الاجتماعى.. هل حذُفت سيناء من الخريطة؟

"سيناء راحت فين"؟.. جملة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت على فيسبوك و"X"، ادعاءات أن شركة جوجل أخفت اسم "سيناء" من خريطة مصر، بالتزامن مع الدعوات الإسرائيلية لتهجير أهل غزة إلى سيناء.

ودققت صفحة "صحيح مصر" تلك المعلومات وأكدت أن تلك المعلومات غير صحيحة، مؤكدة أن اسم سيناء لا يظهر في الخريطة العامة لمصر على جوجل من قبل أحداث غزة، ولا يظهر أيضًا على مواقع أخرى متخصصة في الخرائط، وهذا ليس جديدًا وغير مرتبط بالأحداث في غزة أو أي دعوات لنزوح أهالي غزة إلى سيناء.

حقيقة حذف سيناء من الخريطة

وكشفت الصفحة، عن أن الأمر متعلق بإظهار جوجل على خرائط كل الدول اسم العاصمة فقط، وأسماء المدن وليس المحافظات، ومصر ليس لديها مدينة باسم سيناء، ولكن محافظتين باسمي شمال وجنوب سيناء، لذلك تظهر على خريطة مصر اسم مدينة شرم الشيخ وليس محافظة جنوب سيناء، مشيرة إلى أنه بالبحث عن اسم سيناء في جوجل، تظهر سيناء بوضوح، والمعلومات المتعلقة بها تحددها داخل مصر، وتشرح أنها أقليم مكون من محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وأكدت صفحة "صحيح مصر"، في منشورها، أن هذا يمكن توثيقه إذا ما نظرنا إلى خريطة دولة الأردن على جوجل، إذ يظهر بوضوح اسم مدينة "الرويشيد" أقصى شرق الأردن، والتابعة لمحافظة المفرق، ولا يظهر اسم محافظة المفرق على الخريطة.

ولفت الصفحة، أشارت إلى أنه بالرجوع إلى برنامج Google Earth Pro، نجد أن جميع الصور الملتقطة والمؤرشفة لخريطة مصر من التسعينات وحتى وقتنا هذا غير مسجل عليها اسم سيناء، ولكن مسجل المدن الهامة مثل شرم الشيخ.

السيسي يؤكد موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة

ومن جانبه، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة، كما أدان جميع الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح للقوانين الدولية كافة، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص ونحتاج إلى عدم تحويله إلى فكرة غير قابلة للتنفيذ.

وأكّد الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، أنَّ تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، ونرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنّما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.

وتابع رئيس الجمهورية: "نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارا استراتيجيا نحرص عليه ونسعى لأن يكون هذا المسار داعما لدول أخرى للانضمام إليه".