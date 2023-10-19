الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

من أسوان.. مواطن: وقفتنا أقل تعبير عن التضامن مع الأشقاء ضد جرائم الاحتلال

اسلام محمد
اسلام محمد

أعرب إسلام محمد، مواطن مقيم بمحافظة أسوان، عن فخره بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مع زملائه أمام محكمة أسوان، لإعلان الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية، والتعبير عن الرفض للأفعال الاحتلال الإسرائيلي الوحشية والانتهاكات التى تتم للأطفال وللشعب الفلسطيني عمومًا.

وقفة تضامنية مع فلسطين للمحامين أسوان 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن كان لابد أن يكون لنا دورًا حتي اذا كان بسيطًا وبأقل إمكانيات فى ايدينا أن ننظم هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مجمع محكمة أسوان لدعم الشعب الفلسطيني.

وتابع:"اقل وأبسط حاجة نقدمها لدعم الشعب الفلسطيني هذه الوقفة الاحتجاجية، ونسأل الله أن يرفع الغمة وتحل مشكلة الشعب الفلسطيني وتتدخل دول العالم لحل الأزمة"، مضيفًا أن الوضع صعب للغاية وأن ما نراه ويحدث مع الاخوة الفلسطنيين جرائم ضد الإنسانية.

تجمع عدد كبير للمحامين 

وشهد مجمع محاكم أسوان، تجمع عدد كبير من المحامين أمام باب المبني المطل علي شارع كورنيش النيل، مساء امس، وذلك لدعم القضية الفلسطينية.

وحرص العديد من محامين أسوان علي حمل اعلام دولة فلسطين اثناء تجمعهم امام مجمع المحاكم، بجانب ترديد العبارات التي تدعم القضية الفلسطينية.

وفى سياق متصل، شهد ميدان محطة اسوان، الاربعاء، تجمهر الالاف المواطنين عند الميدان ليعلنوا دعمهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية، ورفضهم كافة الافعال الشنيعة التي يفعلها العدو الاسرائيلي معهم والتي اسفرت عن  استشهاد واصابات لأعداد  هائلة من اهالينا فى غزة.

وحرص الشباب علي رفع اعلام دولة فلسطين لترفرف في الميدان ويعلنوا تأييدهم ودعمهم للقضية الفلسطينة وان فلسطين ارض عربية حرة، بالإضافة إلى تشغيل اغنيات وطنية وسط الهتافات ابرزها "علي عهدي علي ديني على أرضي تلاقيني.. أنا لاهلي انا افديهم انا دمي فلسطين".

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