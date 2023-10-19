النائب أحمد السجينى: أهل غزة يعيشون تحت مجازر ترتكب من الكيان الصهيونى

توجه المهندس أحمد السجينى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، بخالص العزاء لأسر شهداء الشعوب المتحضرة والإنسانية شهداء غزة فأهل غزة يعيشون تحت مجازر ترتكب من الكيان الصهيوني وهو كيان مغتصب لا يعرف عن قيم ومفاهيم الإنسانية أي شيء.

وتابع أقول للشعب اليهودى حرصنا منذ 45 عاما على السلام، لكن أركان السلام قد تتلاشى بسبب حكومة لا تعرف إلا البقاء فى السلطة، دون الأخذ فى الاعتبار أي معان للإنسانية.

ما يحدث في لا ينعكس على الشرق الأوسط فحسب بل على العالم أجمع

وقال السجيني، أن ما يحدث فى قطاع غزة من انتهاكات إسرائيلية لا ينعكس على الشرق الأوسط فحسب بل مستقبل العالم أجمع، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس.

وأضاف تمر بنا الأيام وتتوالى الأزمات وتثبت المواقف أنه لدينا قائد مخلص قوي، لذا بمنتهى الفخر أعلن دعمي وتفويضي للرئيس عبد الفتاح لاتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية أمن مصر القومى ورعاية القضية الفلسطينية وتحيا مصر بقائدها ومؤسساتها شبعها الأصيل والأبى وتحيا مصر دوما وأبدا.

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.

تنكيس أعلام مجلس النواب

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس النواب، نكس أعلامه من أعلى مقر المجلس، أمس الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك عملًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023، حتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.