منى الشاذلى تستنكر الوضع فى فلسطين: أهل غزة محاصرون

استنكرت الإعلامية منى الشاذلي ما يحدث في قطاع غزة، وقصف المدنيين والأطفال والنساء، والمستشفيات، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من المصابين من أهل فلسطين، واستشهاد عدد كبير من الأهالي، والعائلات الكاملة، وذلك منذ حوالي 12 يومًا مضت.

وتابعت الإعلامية منى الشاذلي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "لليوم الثاني عشر، وبعد كل التصريحات بالسماح بالمساعدات الإنسانية للدخول إلى قطاع غزة، لا شيء يحدث وأهل غزة محاصرون".

وأضافت الإعلامية منى الشاذلي: "عشرات الآلاف جوعى ومرضى وجرحى ومشردون، وأطفال صغار مذعورون، وقصف لا يتوقف وأكثر من 3000 شهيد، أين ضمير وإنسانية هذا العالم؟!، عدم دخول المساعدات والغذاء والماء والدواء جريمة دولية، وإرهاب مؤكد وإبادة ممنهجة، المعونات ما زالت محتجزة على الحدود المصرية، ولا يسمح لها بالدخول للإغاثة".

قصف مستشفي المعمداني



وفي سياق متصل، ضربت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستشفي المعمداني دون إنذار سابق، ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من الأطفال المتواجدين، وإحداث الكثير من الإصابات، وتفاقم الوضع بغزة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك أيضًا مخاوف من أن الوضع الحالي قد يعقد جهود بايدن لمعرفة المزيد عن مكان وجود 13 أمريكيًا فقدوا منذ هجوم 7 أكتوبر الذي وقع من قِبل قوات حماس على جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، مساء يوم الثلاثاء الماضي، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال دانييل سي كيرتزر، السفير السابق لدى إسرائيل والذي يقوم الآن بالتدريس في جامعة برينستون، لصحيفة نيويورك تايمز إن الانفجار في غزة وضع الرئيس بايدن في موقف كان يأمل ألا يواجهه، وهو الوضع الذي يسير نحو وضع أكثر كارثية من ذلك.