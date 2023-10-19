خالد الصاوي: لم ولن نتخلى عن القضية الفلسطينية

أكد الفنان خالد الصاوي، دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، خاصًة بعد الإبادة الجماعية التي وقعت علي أهل غزة، من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقصف المستمر عليهم، وكأنهم في عقاب جماعي نتيجة هجوم حماس الذي بدأ منذ حوالي 13 يوم.

وتابع الفنان خالد الصاوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "القضية الفلسطينية هي قضيتنا، ولم ولن نتخلى عنها نهائيًا مهما حدث، وهذا ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الحفاظ على الأراضي المصرية دون المساس بها وبأي جزء منها".

ووجه الفنان خالد الصاوي، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "إحنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدعم الشعب الفلسطيني، ويحافظ على القضية الفلسطينية، ويدعمهم من خلال المساعدات، وكل هذا يوضح جيدًا دور مصر المؤثر في العالم العربي".

خالد الصاوي مشاركًا في الوقفة التضامنية بنقابة المهن التمثيلية

وفي وقت سابق، شارك الفنان خالد الصاوي، ضمن الفنانين الذي ذهبوا يوم الثلاثاء الماضي، للمشاركة في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية تضامنًا مع أهل غزة جراء العنف الذي يقابلوه من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في الوقفة التضامنية عدد كبير من نجوم الفن سواء في مصر أو من الدول العربية، على رأسهم الفنانة لبلبة، والفنان باسم سمرة، والفنانة سيمون، والفنانة وفاء عامر، والفنان سيد رجب، والفنانة نرمين الفقي، والفنانة مادلين طبر، والفنان حمادة هلال، والفنانة مها أحمد، والفنان محمد محمود، والفنانة هند عاكف، والفنان إسماعيل فرغلي، والفنان عبد الله مشرف، والفنان محمد عادل الشهير بـ"ميدو"، وعدد كبير من نجوم الفن.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي،، حول تطورات الأوضاع في غزة، خاصة بعد قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني.