الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى دعم غزة (فيديو)

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم غزة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، تقريرًا حول دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم غزة.

دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم غزة

إنها القيادة المصرية التي طالما عودتنا على الحكمة والقوة والسرعة في اتخاذ القرار، فقد وجه الرئيس بسرعة إغاثة أشقائنا في نكبتهم في غزة تحت نيران الاحتلال، ليهب شباب التحالف الوطني الذي لا يتأخر أبدًا، ولا يدخر جهدًا في مجهوداته التنموية.

شباب التحالف الوطني سارعوا الزمن ليعدوا كل ما طالته أيديهم لمساعدة إخوانهم في أسرع وقت وفي زمن قياسي، حيث تحركت 106 قاطرات تحمل كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش. 

وتضم تلك القاطرات 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية و50 ألف قطعة ملابس، والتي تشمل أكثر من 300 ألف علبة أدوية ومستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات. 

ومع تعنت الاحتلال الإسرائيلي ومنعه لدخول المساعدات الإنسانية ظل شباب التحالف الوطني في العراء، صامدًا مصرًا على إيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين داعمًا لهم ومهونًا عليهم ما هم فيه. 

وأخيرًا رد على ظلم الاحتلال وتعنته اعتصم شباب التحالف بمعبر رفح هاتفين مرابطون حتى الإغاثة، إنهم شباب مصر وإنه تحالف مصر ضد كل من يعتدي على أشقائهم أو أحد من أمتهم العربية.

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