عزوز عادل لـ"الدستور": أفوض الرئيس السيسي في حماية أرض مصر من المخاطر والحروب

استنكر الفنان عزوز عادل، العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، مؤكدًا أنه يؤيد وبشدة موقف وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية ورفض محاولات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسريًا إلى أرض سيناء.

وأضاف "عزوز" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" يجب علينا جميعًا أن نساند إخواننا الفلسطينين بمواصلة تقديم المساعدة المالية لكل القادرين، كما أننا ندعم دعوة الرئيس السيسي لمؤتمر قمة السلام بالقاهرة لوضع حلول جذرية للقضية الفلسطينية.

أفوض الرئيس السيسي في حماية أرض مصر من المخاطر

وتابع عزوز: “أفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي وحماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم فلا أرض بلا شعب، وحماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن، كما أفوض الرئيس في اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية الأمن القومي المصري، وحماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل، وانهاء مسيرة سلام استمرت عقودًا، وحماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية”.

فخور بوفقة جموع الفنانين تضامنًا مع الإخوة الفلسطينيين

وأشار عزوز عادل، بحكم أنه أحد أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، إلى أنه يشعر بكل الفخر بتكاتف جميع الفنانين مساء الثلاثاء، في الوقفة التضامنية التى أقامتها نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، وشارك خلالها نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أشرف زكي، إيهاب فهمي، سيد رجب، خالد الصاوي، لبلبة، سيمون، خالد الصاوي، باسم سمرة، عبدالله مشرف، أحمد بدير، منير مكرم، عبدالعزيز مخيون، حمادة هلال، مجدى كامل، مها أحمد، نرمين الفقي، سامح حسين، محمد رياض، أنوشكا، سماح أنور، والمخرج عمر عبدالعزيز، وطارق علام، وغيرهم، وذلك حدادا وتضامنا مع أهالي فلسطين، وضحايا الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.