فى مسيرة حاشدة.. طلاب جامعة السويس يتضامنون مع القضية الفلسطينية (صور)

نظَّم مئات الطلاب من جامعة قناة السويس مظاهرة طلابية لدعم القضية الفلسطينية، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية الواقعة على أرض غزة، والتي تستهدف أرواح المدنيين من شعب فلسطين الشقيق.

وخرج الطلاب داخل الحرم الجامعي في مسيرة حاشدة تحمل اللافتات المنددة للاحتلال الإسرائيلي والقصف المستمر لقطاع غزة، وقصف المستشفى المعمداني في غزة.

كما شهدت المظاهرة الطلابية تواجد عدد من قيادات الجامعة، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وتأييدًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المخطط الخبيث الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أشقائنا الفلسطينيين إلى سيناء، ورفض مصر تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة.