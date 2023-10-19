إحالة أوراق قاتل صهره بكفر الشيخ لفضيلة المفتى

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، اليوم، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، بإحالة أوراق المتهم صاحب مطعم، مقيم قرية مسير بمركز ومحافظة كفر الشيخ، متهم بقتل صهره في شهر يناير الماضي، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي حول عقوبة إعدامه.

جاء ذلك في أحداث القضية رقم 921 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 1971 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، حيث ردد المتهم عقب النطق بالحكم: الحمد لله كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وبعدها جرى ترحيل المتهم من محكمة جنايات كفر الشيخ لمحبسه

وتبين من أوراق القضية بأن المتهم "ع.ع.إ.ع"، 42 عامًا، صاحب مطعم، مقيم قرية مسير بمركز كفر الشيخ، كان في يوم 26 يناير 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، قتل صهره المجني عليه" م.ف.م.ح"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لذلك سلاحًا أبيض سكين وتوجه إليه بمحل سكنه.

وما أن ظفر به حتى عاجله بعدة ضربات بالسلاح آنف البيان استقرت بالكتف الأيمن، والصدر، وبيمين الوجه، وبالساعد الأيمن، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التى أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.