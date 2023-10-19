الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق قاتل صهره بكفر الشيخ لفضيلة المفتى

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، اليوم، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، بإحالة أوراق المتهم صاحب مطعم، مقيم قرية مسير بمركز ومحافظة كفر الشيخ، متهم بقتل صهره في شهر يناير الماضي، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي حول عقوبة إعدامه.

جاء ذلك في أحداث القضية رقم 921 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 1971 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، حيث ردد المتهم عقب النطق بالحكم: الحمد لله كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وبعدها جرى ترحيل المتهم من محكمة جنايات كفر الشيخ لمحبسه

 

txt

دهسا بجرار.. المفتي ينظر في إعدام قاتل جاره بالشرقية

وتبين من أوراق القضية بأن المتهم "ع.ع.إ.ع"، 42 عامًا، صاحب مطعم، مقيم قرية مسير بمركز كفر الشيخ، كان في يوم 26 يناير 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، قتل صهره المجني عليه" م.ف.م.ح"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لذلك سلاحًا أبيض سكين وتوجه إليه بمحل سكنه.

وما أن ظفر به حتى عاجله بعدة ضربات بالسلاح آنف البيان استقرت بالكتف الأيمن، والصدر، وبيمين الوجه، وبالساعد الأيمن، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التى أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

قاتل صهره كفر الشيخ المفتي قتل محكمة جنايات كفر الشيخ

الأكثر قراءة

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

منشور يجوب مواقع التواصل الاجتماعى.. هل حذُفت سيناء من الخريطة؟

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

عبر موقع "إكس".. أفيخاى أدرعى يهاجم أنغام والأخيرة: ربنا ياخدك

بالزى الرسمى.. نجمات الفن متطوعات فى مؤسسة الهلال الأحمر المصرى

"مراتي فضحتني".. مفاجآت في تحقيقات الصيدلي المتحرش بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم