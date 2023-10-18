الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دهسا بجرار.. المفتي ينظر في إعدام قاتل جاره بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، إحالة أوراق سائق لفضيلة مفتي الديار المصرية لآخذ رايه الشرعي في إعدامه من عدمه، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور انعقاد شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، لقتله مواطن بسبب خلافات سابقة  بدائرة مركز الزقازيق بالشرقية.

صدر القرار برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم رئيس المحكمة وعضوية محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وامتنة سر  محمد فاروق.

بداية أحداث القضية رقم 4542 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 1783 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق،  عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين:" أحمد م"، سائق، وجده  " أحمد ع"، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 23 أبريل الماضي، وبدائرة مركز الزقازيق، قتلا المجني عليه " عبدالنبي محمد "، سائق، مقيم بقرية الزهراء بردين بمركز الزقازيق، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين قد بيتا النية وعقدا العزم المصمم على جريمتهما واتفقا على إزهاق روح المجني عليه لخلاف سابق بينهم ونشبت على إثره مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم الثاني فهاتف الأخير المتهم الأول وطلب منه القدوم لمحل الواقعة لقتل المجني عليه، وما أن حضر المتهم الأول للمكان مستقلًا جرار زراعي بمقطورة ملحقة به حتى أشار المتهم الثاني إليه بيديه  للتوجه صوب المجني عليه لصدمه فأجاب المتهم الأول إشارته وأسرع نحو المجني عليه بالجرار الزراعي قيادته فصدمه بمقدمة الجرار ودهسه أسفل إطاراته فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات الزقازيق مفتي الديار المصرية المستشار وليد أنور إبراهيم خلافات سابقة

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