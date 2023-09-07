إحالة المتهمين للمفتى.. قتلوا شخص بسبب خلافات بينهم فى الإسكندرية

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباس، رئيس المحكمة، أوراق كل من "ا.م.ا" و " م.م.ا" إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامهما ، مع استمرار حبسهما وكذلك حبس المتهم الثالث " م.ح.م"، وحددت جلسة النطق بالحكم لدور الانعقاد المقبل بشهر نوفمبر، بعد اتهامهم بقتل المجني عليه "س.م.ع" بسبب خلافات بينهم.

صدر القرار بعضوية كلا من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس،والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

أحداث الواقعة بلاغ للشرطة

وترجع أحداث القضية رقم 16742 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة سيدي جابر بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه، وبرفقته أسرته بدائرة القسم.

التحريات حدوث خلافات بين المجني عليه والمتهمين

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر ، بأن التحريات دلت أنه علي اثر نشوب خلافات مالية بين المجني عليه " س.م.ع" وبين المتهم الأول " ا.م.ا" بشأن الخلاف علي أموال الاتجار بالمخدرات ، وهاتف المتهم الأول المجني عليه عقب خروجه من محبسه وهدده بالقتل وبيت النية وعقد العزم علي ذلك وأعد لذلك مخططا إجراميا بالاتفاق مع المتهم الثاني " م.م.ا" شقيقة ، والمتهم الثالث " م.ح.م" واخر توفي.

استدرج المتهم الثالث المجني عليه مستغلا في ذلك صداقته بالمجني عليه والذي اعتاد سويا التقابل وكونه مدينا له بالمال فوافقه المجني عليه وتوجة إلي محل الواقعة برفقة أسرته وتواصل معه هاتفيا وأبلغه بانتظاره رفق أهليته ، وما أن ظفر به حتى ابلغ باقي المتهمين، وتوجهوا حاملين الأسلحة البيضاء، قاموا جميعا باتلاف السيارة وتخريبها وتعطيلها، وفور نجاحهم في ذلك قسموا الأدوار فيما بينهم وتوجه المتهم الأول من الناحية اليسري للسيارة وتعدي علي المجني عليه بعدة ضربات متفرقة.

أحد المتهمين تعدي علي زوجه المجني عليه

وقام المتهم الثاني بالتعدي علي زوجة المجني عليه وإصابتها وأخرجها من السيارة وقام بالتعدي علي المجني عليه من الجهة اليمني حتي سقط المجني عليه غارقا في دمائه وعقب تيقنهم من وفاة المجني عليه فروا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.