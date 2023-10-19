شيرين سليمان: دعمنا الكامل للرئيس السيسى وقيادته الرشيدة فى إدارة أزمة العدوان الغاشم

أعربت الإعلامية شيرين سليمان عن فخرها ودعمها الكامل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه الكيان الصهيوني ودعم القضية الفلسطينية وحماية الأراضي المصرية.

وقالت “شيرين”، في تصريح للدستور، إنها تؤيد وتدعم بشكل كامل الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادته الرشيدة في إدارة أزمة العدوان الغاشم على فلسطين، مشيرة إلى أن كلمة “السيسي” تتضمن قوة وحزم وفهم لكل أبعاد الموقف، وتأكيد دعم مصر للقضية الفلسطينية، وأن مصر للمصريين.

وأكدت أن موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني، والإصرار على دخول المساعدات لأهل غزة موقف مشرف بكل المقاييس.

جدير بالذكر أن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: “نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية”.

وأضاف البيان: "إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".