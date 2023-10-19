‎بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.. رسائل إسرائيلية تهدد الفنان باسم سمرة (فيديو)

بسبب موقفه ودعمه للقضية الفلسطينية، تعرض الفنان باسم سمرة لتهديدات بعد مشاركته في الوقفة التضامنية لنقابة المهن التمثيلية مع أهل غزة.

وقال باسم سمرة، خلال مكالمة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية، إنه تلقى دعوة لحضور الوقفة التضامنية من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، وأكد أن جميع الفنانين أدانوا ما يحدث لأهل فلسطين، مشيرا إلى أنه أثناء الوقفة وقع حادث قصة مستشفى الأهلي المعمداني.

‎وأضاف: “فوجئت اليوم برسائل كثيرة ومكالمات تتضمن تهديدات من إسرائيل”.



كما كشف نص رسالة التهديد التي تلقاها، وجاء بها: “الممثل غير الفاضل باسم سمرة.. تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل الفعل المشين الذي قمت به أنت ومن معك من الفنانين ومثل هذه التجمعات لن تؤثر بعزم وقوة وإرادة القيادة الإسرائيلية”.