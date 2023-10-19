الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع التطوير والرصف بطريق طراد النيل

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة خلال جولته

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، جولة لتفقد مشروع التطوير والرصف بطريق طراد النيل بمركزي أوسيم ومنشأة القناطر.

ووجَّه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ وإنهاء الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة ويتفقد الحملة الميكانيكية بمنشأة القناطر، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل أيه معوقات.

وتفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التوسعة والتطوير والرصف بطريق طراد النيل بنطاق مركزي أوسيم ومنشأة القناطر. 

ووجّه نائب المحافظ بتذليل كل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والرصف، مشددًا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة، لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارّة.

كما تفقد النائب مقر الحملة الميكانيكية لمجلس مدينة منشأة القناطر، لمتابعة أعمال الحملة والمعدات والسيارات بها، وحالة كل منها، للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة، وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات، موجهًا برفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل والاهتمام بنظافتها. 

وكان أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظًا على السلامة العامة.

وأطلع اللواء أحمد راشد، على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن ضبط ٨ أطنان لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات دواجن ولحوم مستوردة ومصنعات لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكرداسة والحوامدية والهرم والعجوزة والدقي وإمبابة والوراق وأكتوبر. 

FB_IMG_1697714294446
FB_IMG_1697714294446
FB_IMG_1697714291777
FB_IMG_1697714291777
FB_IMG_1697714285548
FB_IMG_1697714285548
FB_IMG_1697714283731
FB_IMG_1697714283731
FB_IMG_1697714281918
FB_IMG_1697714281918
تطوير رصف اوسيم منشأة القناطر محافظ الجيزة

مواد متعلقة

نائب محافظ القاهرة يشارك في الاجتماع الأسبوعي للبابا تواضروس

محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل موقف سرفيس ناهيا الحضاري

طلاب المدارس يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

طلاب مدارس القاهرة يقفون دقيقة حدادًا على ضحايا فلسطين

محافظة الجيزة: بدء أعمال رصف وتطوير الطريق الأبيض بالعجوزة

تحت رعاية الرئيس السيسي.. محافظ القاهرة يشهد مؤتمر السلامة والصحة المهنية

محافظة الجيزة: انتهاء 97% من مشروع الصرف الصحى بنزلة الأشطر بأبوالنمرس

محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء المحاور المرورية فى أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

محمد الباز: "خطة إسرائيل لنقل الفلسطينيين إلى سيناء بقت مفضوحة"

مستهدف من الإخوان.. محمد الباز: ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح

"CNN" تبرز فيديو محمد صلاح ودعوته لإدخال المساعدات إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم