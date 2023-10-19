نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع التطوير والرصف بطريق طراد النيل

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، جولة لتفقد مشروع التطوير والرصف بطريق طراد النيل بمركزي أوسيم ومنشأة القناطر.

ووجَّه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ وإنهاء الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة ويتفقد الحملة الميكانيكية بمنشأة القناطر، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل أيه معوقات.

وتفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التوسعة والتطوير والرصف بطريق طراد النيل بنطاق مركزي أوسيم ومنشأة القناطر.

ووجّه نائب المحافظ بتذليل كل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والرصف، مشددًا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة، لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارّة.

كما تفقد النائب مقر الحملة الميكانيكية لمجلس مدينة منشأة القناطر، لمتابعة أعمال الحملة والمعدات والسيارات بها، وحالة كل منها، للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة، وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات، موجهًا برفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل والاهتمام بنظافتها.

وكان أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظًا على السلامة العامة.

وأطلع اللواء أحمد راشد، على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن ضبط ٨ أطنان لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات دواجن ولحوم مستوردة ومصنعات لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكرداسة والحوامدية والهرم والعجوزة والدقي وإمبابة والوراق وأكتوبر.

FB_IMG_1697714294446

FB_IMG_1697714291777

FB_IMG_1697714285548

FB_IMG_1697714283731