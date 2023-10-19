اعترافات لص شقق الطالبية: ببيع المسروقات لعامل خردة

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتهامه بسرقة شقق سكنية في الطالبية، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه يقوم بسرقة الشقق السكنية عن طريق أسلوب كسر الباب، ثم يذهب بالمسروقات لعميله، بائع خردة، لشرائها والحصول على مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم لديه معلومات جنائية، وارتكب 6 وقائع سرقة، وكان يزاول نشاطه الإجرامي، بأسلوب كسر الباب.

واعترف المتهم بارتكابه (6) وقائع سرقة، حيث أرشد المتهم عن المسروقات لدى عميله (مالك مخزن خردة - مقيم بالطالبية) واعترف بشراء المسروقات وتم إعادتها.