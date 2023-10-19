الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات لص شقق الطالبية: ببيع المسروقات لعامل خردة

لص عقارات
لص عقارات

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتهامه بسرقة شقق سكنية في الطالبية، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه يقوم بسرقة الشقق السكنية عن طريق أسلوب كسر الباب، ثم يذهب بالمسروقات لعميله، بائع خردة، لشرائها والحصول على مبالغ مالية.

txt

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية وعرضتها للبيع بالجمالية

txt

ضبط عاطل بالقاهرة تخصص فى سرقة عدادات المياه

وكشفت التحقيقات، أن المتهم لديه معلومات جنائية، وارتكب 6 وقائع سرقة، وكان يزاول نشاطه الإجرامي، بأسلوب كسر الباب.

واعترف المتهم بارتكابه (6) وقائع سرقة، حيث أرشد المتهم عن المسروقات لدى عميله (مالك مخزن خردة - مقيم بالطالبية) واعترف بشراء المسروقات وتم إعادتها.

نيابة جنوب الجيزة سرقة شقق الطالبية سرقة الشقق السكنية سرقة

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

أخر تحديث| أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

أستاذ دراسات إسرائيلية: خطاب الرئيس السيسى له صدى كبير فى الإعلام الإسرائيلى

القصة الكاملة لأزمة كريم بنزيما فى فرنسا بعد دعمه القضية الفلسطينية

"الإعلاميات العرب" يؤيد موقف الرئيس السيسى: عبّر عن نبض الشعوب العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم