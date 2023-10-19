انتحل صفة مندوب شركة.. بدء محاكمة عامل سرق شققًا فى عابدين

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بـعابدين، محاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين بزعم عمله مندوبا لإحدى شركات إبادة الحشرات.

تفاصيل تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الأهالي سمعوا صوت استغاثة إحدى السيدات من داخل عقار فى منطقة عابدين، وباستبيان الأمر أمكن ضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بالعدو من داخل العقار المُشار إليه، وبحوزته "8 ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم، مزورة- مبلغ مالى- بخاخة مبيدات حشرية".



بسؤال المجنى عليها، ربة منزل، أفادت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها قام المتهم بالطرق على الباب، وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم عرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل إحدى الأدراج بغرفة النوم فقامت بالاستغاثة ولاذت بالفرار.