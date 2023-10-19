مع احتلال فلسطين حرص المواطنين على معرفة أين تقع فلسطين وماهي مساحتها قبل الاحتلال؟ عبر جوجل، حيث تقع دولة فلسطين في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، وتحدها من الشمال لبنان وسوريا، ومن الجنوب الأردن، ومن الشرق العراق، ومن الجنوب الغربي مصر ومن الغرب البحر المتوسط، وتبلغ مساحة فلسطين حوالي 27،000 كيلومتر مربع، وتضم عدة مدن ومواقع تاريخية مهمة، بما في ذلك القدس والخليل ونابلس وغزة.

أين تقع فلسطين وماهي مساحتها قبل الاحتلال؟

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير موقع فلسطين، وماهي مساحتها قبل الاحتلال؟

مساحة فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي

قبل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في عام 1967، كانت المساحة الإجمالية لفلسطين تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة تقدر بحوالي 27،000 كيلومتر مربع، وفيما يلي تفاصيل المناطق الرئيسية في فلسطين قبل الاحتلال:

الضفة الغربية

تقع الضفة الغربية في الجزء الشرقي من فلسطين وتحدها من الشمال لبنان ومن الشرق الأردن، تضم مدنًا مهمة مثل القدس، الخليل، نابلس، رام الله وغيرها. كانت المساحة الإجمالية للضفة الغربية حوالي 5،860 كيلومتر مربع.

قطاع غزة

يقع قطاع غزة على ساحل البحر المتوسط ويحده من الشمال إسرائيل ومن الشرق القدس والضفة الغربية. كانت مساحة قطاع غزة حوالي 365 كيلومتر مربع.

و هذه المساحات تعكس حجم فلسطين قبل الاحتلال، ومنذ ذلك الحين تعاني فلسطين من توسع المستوطنات الإسرائيلية والاستيلاء على المزيد من الأراضي، مما يؤثر على حجم وحقوق الفلسطينيين في أرضهم.

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يجب الإشارة إلى أن هذه المساحة تشمل فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في عام 1967، حيث تمتد مساحة فلسطين الآن إلى حوالي 6،220 كيلومتر مربع فقط، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ـ ولا يزال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمرًا حتى يومنا هذا، حيث يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضيهم التاريخية.

وتعد فلسطين لها تاريخ طويل ومهم في العديد من الثقافات والأديان، تعتبر المنطقة مقدسة للأديان السماوية، ومن أبرز المعالم التاريخية في فلسطين يأتي المسجد الأقصى، حيث يعتبر من أقدس المواقع في الإسلام، ويقع في القدس الشرقية، ويشمل أيضًا قبة الصخرة والمصلى القبلي.