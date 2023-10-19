الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز: القاهرة فى القضية الفلسطينية هى أهل الحل والعقد

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور" إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مهم جدًا لبحث التصعيد في قطاع غزة.

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" على إذاعة "نغم إف إم" أن هذا اللقاء يُضاف إلى لقاءات عديدة واتصالات أجراها الرئيس السيسي خلال الفترة من 7 أكتوبر وحتى الآن، مؤكدًا أن أكثر من 90% من الاتصالات حول الأزمة كانت واردة إلى القاهرة، أي أن العالم يريد أن يتحدث مع القاهرة، لأن القاهرة في هذه القضية تحديدًا أهل الحل والعقد.

كما أشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب إلغاء القمة الرباعية العربية الأمريكية في الأردن بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة واستشهاد أكثر من 500 شهيد.

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