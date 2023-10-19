الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عيد عبدالحليم: ما يجرى في فلسطين جريمة بشعة وموقف مصر مناصر للقضية

عيد عبد الحليم
عيد عبد الحليم

قال الكاتب عيد عبد الحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد، إن ما يحدث الآن على أرض فلسطين هو جريمة بشعة، يجب أن يحاسب مرتكبوها، ويحاكموا كمجرمي حرب، لكن للأسف يغلق العالم ومؤسساته الرسمية وحكوماته أعينهم عما يحدث.

 وتساءل أين دور الأمم المتحدة  ومؤسسات المجتمع المدني في العالم، أين دور مجلس الأمن، لقد هذا كل هؤلاء الجميع، وبات المستعمر الصهيوني يصول ويجول يقتل الأطفال والكبار بدم بارد، ساعيا إلى التطهير العرقي، بوجهه القبيح، وفق حملة استعمارية شرسة.

 الواقع الآن مأساوي للغاية ولا مساءلة من أحد

وأضاف عيد في تصريحات لـ" الدستور" إن الواقع الآن مأساوي للغاية قرى بأكملها تدمر، وأسر تسرد، ودماء تسأل، ولا مساءلة من أحد، وهي حلقة متواصلة من العدوان ونشر الخراب وفق خطة همجية ممنهجة، دون أسس قانونية أو أخلاقية.

واستكمل على ضمير العالم أن يصحو، وأن يرى العدو الصهيوني على حقيقته البشعة، لإن ما يحدث يهدد المنطقة كلها، ويجعلها في دائرة الخطر، وعلى الأمة العربية أن تسعى إلى وحدتها التي غابت من سنوات طويلة، ولا بد من المقاطعة الجذرية، وإلغاء كل أشكال أنواع التطبيع مع العدو الصهيوني، لابد أن يكون قرارنا في يدنا، وإن نقف في وجه هذا المحتل الغاصب.

 وقف مصر وقيادتها السياسية مشرف ومناصر لحق الشعب الفلسطيني

وأكد رئيس تحرير مجلة أدب ونقد على أن موقف مصر واضح منذ البداية، وموقف قيادتها السياسية المشرف المناصر لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وحق تقرير مصيره، كلنا الآن في محك اختبار حقيقي، إما أن نكون أولا نكون.

يذكر أن محافظات مضر انتفضت خلال الساعات الماضية وقامت بالخروج من أجل القضية الفلسطينية ودعمها من خلال المظاهرات التي قامت بها، كما قامت عدد من الجامعات المصرية أيضا بالخروج في الحرم الجامعي من أجل دعم القضية الفلسطينية وخاصة بعد استهداف مستشفى المعمداني في غزة.

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الكاتب عيد عبد الحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد أرض جريمة بشعة حرب العدو الصهيونى المقاطعة الجذرية مجلة أدب ونقد

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