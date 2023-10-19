وزير الخارجية البريطانى يُشيد بمبادرة القاهرة للسلام

زار وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، مصر، اليوم الخميس، ضمن جولته الإقليمية التي تهدف لتهدئة الصراع والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

فتح معبر رفح

وشارك كليفرلي في مناقشات رفيعة المستوى خلال زيارته، مع نظيره المصري، وزير الخارجية سامح شكري، حيث رحب بالتنسيق الذي تقوم به مصر مع الأمم المتحدة لإنشاء مركز لوجستي في العريش وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان الموضوع الرئيسي محل النقاش هو سُبل ضمان فتح معبر رفح لتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، والسماح بالمرور الآمن للمواطنين البريطانيين وغيرهم من المواطنين الأجانب العائدين إلى بلدانهم.

وأشاد الوزير البريطاني، بمبادرة مصر لاستضافة قمة دولية يوم السبت، للتعامل مع الأزمة المستمرة وتنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد، وهو الموضوع الذي أثير أيضًا خلال اجتماع كليفرلي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، كما ناقشا وجهة نظر الجامعة بشأن الخطوات القادمة لإيجاد مسار للخروج من الصراع الحالي.

كما التقى كليفرلي خلال زيارته مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، لمناقشة الوضع الإنساني في غزة ومبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى حماية أرواح المدنيين.

مصر لها دور محوري

أعرب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، عن وجهة نظره بشأن أهمية دور مصر في الصراع الحالي، مؤكدًا: "مصر تلعب دورًا رئيسيًا في الصراع الحالي، ونحن معًا ندرك أهمية وقف التصعيد وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وحماية أرواح المدنيين. وكانت أولويتنا الأولى في اجتماعات اليوم هي تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تصل المساعدات إلى المحتاجين، مع تمكين العودة الآمنة للمواطنين الأجانب عبر الحدود. ليس في مصلحة أي طرف - سواء الإسرائيلي أو الفلسطيني أو الشرق الأوسط بشكل أوسع - أن يجتذب هذا الصراع أطرافًا أخرى".