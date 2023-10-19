الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كهرباء غزة: نحث الأطراف الدولية على ضرورة السماح بإدخال وقود لتشغيل المرافق الأساسية

كهرباء غزة
كهرباء غزة

قال مدير الإعلام في شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة، محمد ثابت، إن أبرز المشاكل التي تعيق عملهم حالياً هو تدمير شبكات الكهرباء في القطاع، مما أثر بشكل كبير على عملية إصلاح الشبكات في حال تم إعادة تشغيلها، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإدخال الوقود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في غزة.

وأوضح “ثابت” خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "الغد" اليوم، أن بعض شبكات الكهرباء لا تزال قائمة، ولكن قطاعًا كبيرًا من هذه الشبكات تعرض للتدمير.

وأضاف مدير الإعلام في شركة توزيع الكهرباء في غزة: "نحن نحث كل الأطراف الدولية على ضرورة السماح بإدخال وقود لتشغيل المرافق الأساسية والتابعة للبلديات من أجل تمكينها من تشغيل آبار المياه وتشغيل كافة المرافق المختصة بترحيل النفايات، خاصةً أن نسب التلوث أصبحت عالية جدًا في قطاع غزة، وهناك مخاوف من ظهور مشاكل صحية عامة".

دمار قطاع الكهرباء في غزة

وأوضح محمد ثابت خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "الغد" اليوم، أن هناك بعض شبكات الكهرباء ما زالت قائمة، ولكن قطاعًا كبيرًا من هذه الشبكات تعرض للتدمير.

وتابع مدير الإعلام بشركة توزيع كهرباء غزة: “نحن في شركة توزيع الكهرباء نحث كل الأطراف الدولية على ضرورة السماح بإدخال وقود لتشغيل المرافق الأساسية والتابعة للبلديات من أجل تمكينها من تشغيل آبار المياه وتشغيل كافة المرافق المختصة بترحيل النفايات، خاصة أن نسب التلوث أصبحت عاجلة جدًا الآن في قطاع غزة، وهناك تخوفات من ظهور مشاكل لها علاقة بالصحة العامة”.

وأكد أن قطاع الصحة في غزة يعاني من عدم وجود مواد أولية للوقود لتشغيل المحطات ومولدات الكهرباء الخاصة ببعض الأقسام، وبالتالي فإن هذه الأقسام مهددة بالتوقف في أي لحظة، وهذا أمر خطير لأنها تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين الفلسطينيين.

 

 

المجتمع الدولي غزة كهرباء غزة قطاع الصحة المواطنين الفلسطينيين

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