الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محامو الإسكندرية يدعمون القضية الفلسطينية بوقفة تضامنية بمحكمة المنشية (فيديو)

وقفة محامين الإسكندرية
وقفة محامين الإسكندرية لدعم فلسطين

نظم عدد من محامي الإسكندرية، اليوم، وقفة تضامنية بمحكمة المنشية وسط المدينة لدعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالاعتداء الإسرائيلي على أهالي غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ودعم قرارات القيادة السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية.

ورفع المحامين علمي مصر وفلسطين ولافتات حملت عبارات: غزة رمز العزة، الحقوق مش بتضيع والحصار والتجويع، علموا أولادكم أن القدس عربية وأن الكيان الصهيوني محتل.

وهتف المحامين الذين خلال الوقفة التضامنية بالمحكمة، فلسطين عربية، الأرض أرض الأولاد والجدود، منددين بالاعتداء على أهالي فلسطين وقصف المستشفى المعمداني الذي راح ضحيته المئات من الأطفال ومواطني غزة.

مسيرات لدعم القضية الفلسطينية

وكان تجمع أمس، المئات من أهالي الإسكندرية ا بميدان سيدي جابر شرق المدينة، للتنديد بالقصف الإسرائيلي المتعمد على المستشفى الأهلى المعمداني بقطاع غزة والذي أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى والمصابين.

ورفع أهالي الإسكندرية من الشباب والسيدات والأطفال الأعلام المصرية والفلسطينية، ولافتات منددة بالعدوان الغاشم على غزة، وردد الأهالي الهتافات الداعمة للقضية الفلسطينية، مرددين الشهيد حبيب الله، بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، فلسطين عربية.

وأكد أهالي الإسكندرية أنهم تواجدوا في ميدان سيدي جابر للتأكيد أن المصريين داعمين للقضية الفلسطينية وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه من القصف الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء في غزة ودعوات تهجير أهالي فلسطين إلى سيناء، مؤكدين أن المصريين  ورئيس مصر يقفون بجانب أشقائهم في فلسطين بكل قوة.

كما خرج طلاب جامعة الإسكندرية، في مسيرات تجوب شوارع وسط المدينة، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، التنديد بقصف قوات الاحتلال لأهالي قطاع غزة ومستشفى المعمداني

حداد 3 أيام على شهداء فلسطين

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.


 

وقفة محامين الإسكندرية لدعم فلسطين
وقفة محامين الإسكندرية لدعم فلسطين
وقفة محامين الإسكندرية لدعم فلسطين
وقفة محامين الإسكندرية لدعم فلسطين
وقفة محامين الإسكندرية لدعم فلسطين
وقفة محامين الإسكندرية لدعم فلسطين
وقفة محامين الإسكندرية لدعم فلسطين
وقفة محامين الإسكندرية لدعم فلسطين
وقفة محامين الإسكندرية لدعم فلسطين
وقفة محامين الإسكندرية لدعم فلسطين
محامين الإسكندرية وقفة تضامنية الشعب الفلسطيني القيادة السياسية مصر وفلسطين مسيرات لدعم القضية الفلسطينية

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