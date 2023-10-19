شاب سكندري: ندعم القضية الفلسطينية ونقف خلف قيادتنا في جميع القرارات (فيديو)

قال زياد عمرو، شاب سكندري، إن الأهالي والشباب في الإسكندرية والمحافظات خرجوا في مسيرات لدعم القضية الفلسطينية بكل قوتنا، والتأكيد على دعمنا الكامل للقيادة السياسية في مصر على رفضها لفكرة التهجير والحفاظ على سيناء أنها تظل دائمًا للمصريين، موجهًا التعازي للأشقاء الفلسطينيين وأهالي غزة في شهدائهم جراء قصف المستشفى المعمداني.

وأضاف لـ"الدستور"، أن الشعب المصري يؤكد رفضه الكامل لكل أشكال الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالينا في قطاع غزة، وما حدث بالمستشفى والذي يُعد جريمة حرب بشعة، وانتهاك لكل أشكال حقوق الإنسان، وهو ما نرفضه بشكل قاطع كشباب مصري وعربي، ونؤكد دعمنا للقضية الفلسطينية بكل الطرق.

وأكد أننا سنستمر في هذا الدعم ولا نهدأ إلا بمرور المساعدات حتى تصل إلى أهالينا في فلسطين، مشيدًا بموقف مصر ورفضها فتح معبر رفح إلا بعد دخول المساعدات وإيصالها لأهالينا في فلسطين والشعب المصري خلف قيادته في هذه القرارات وسنظل متمسكين بهذه القرارات إلى أن تصل المساعدات وتوقف الاعدادات الوحشية على أهالينا في غزة وفلسطين.

واختتم أن ما تمارسه إسرائيل على المدنيين، والاعتداءات الغاشمة التي تتم دون أي احترام لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية فهو يؤكد ضعف موقفهم، وتأكيد أنهم ليسوا أصحاب حق، وأصحاب الحق هم العرب الفلسطينيون أصحاب الأرض والحق، مضيفًا: "نحن معهم ندعوهم للصمود وسنظل بجانبهم لأن موقفهم هو القوي".

وتجمع المئات من أهالي الإسكندرية، أمس، بميدان سيدي جابر شرق المدينة، للتنديد بالقصف الإسرائيلي المتعمد على المستشفى الأهلى المعمداني بقطاع غزة والذي أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى والمصابين.

ورفع أهالي الإسكندرية من الشباب والسيدات والأطفال الأعلام المصرية والفلسطينية، ولافتات منددة بالعدوان الغاشم على غزة، وردد الأهالي الهتافات الداعمة للقضية الفلسطينية، مرددين الشهيد حبيب الله، بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، فلسطين عربية.